19 Ağustos 2021, Perşembe
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Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları
İŞKUR büro memuru alımı başvuru şartları neler? En az lise mezunu olmak üzere KPSS şartsız büro memuru ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR tarafından güncel ilanlar yayınlanmaya devam ederken, ilgili ilana başvuru yapmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. Toplam 3100 büro memuru alımı için merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR büro memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.08.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:40
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