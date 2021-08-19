Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! Türkiye genelinde 55 farklı il için büro memuru alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek büro memuru alımı için detaylar belli oldu. İlgili ilana başvuru yapacak olan adayların araştırdığı alım yapılacak iller ve başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, hangi illere büro memuru alımı yapılacak? Başvuru nasıl yapılır ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...