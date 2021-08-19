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Haberler Galeri Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

İŞKUR büro memuru alımı başvuru şartları neler? En az lise mezunu olmak üzere KPSS şartsız büro memuru ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR tarafından güncel ilanlar yayınlanmaya devam ederken, ilgili ilana başvuru yapmak isteyen adaylar detayları araştırmaya başladı. Toplam 3100 büro memuru alımı için merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR büro memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.08.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:40
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Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! Türkiye genelinde 55 farklı il için büro memuru alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek büro memuru alımı için detaylar belli oldu. İlgili ilana başvuru yapacak olan adayların araştırdığı alım yapılacak iller ve başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, hangi illere büro memuru alımı yapılacak? Başvuru nasıl yapılır ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

BÜRO MEMURU ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara, Hatay, Şırnak, Mersin, Kocaeli, Uşak, Isparta, Ordu, Van, Çanakkale, Adana, Aydın, Konya, Tokat, Aydın, Kayseri, Samsun, Bursa, Kayseri, Yalova, Aksaray, Malatya, Sakarya, Zonguldak, Manisa, Eskişehir, Kırşehir, Balıkesir, Gaziantep, Muğla, Ağrı, Uşak, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Erzincan, Afyon, Edirne, Rize, Isparta, Samsun, Tekirdağ, Diyarbakır, Konya, Aydın, Karaman, Sinop, Kırklareli, Yalova, Batman, Yozgat, Kütahya.

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Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR büro memuru alımı için adaylarda aranan şartlar şu şekilde;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

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Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

* Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

* Sağlık probleminin olmaması,

* En az lise mezunu olmak, ( ön lisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

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Sınavsız KPSS şartsız 3100 büro memuru alınacak! 55 farklı ile en az lise mezunu personel alımı şartları

* İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

* Office programlarına hakim olmak,

* Güler yüzlü olmak.