Silivri'de görülen davalara milletvekillerinin sınırlı katılım göstermesi ve örgütten beklenen kalabalığın oluşmaması, "parti içinde mesafe mi oluşuyor?" sorularını beraberinde getirdi. Bu tablo, özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüyen tartışmaları daha da alevlendirirken, genel merkez kanadının süreci daha sıkı yönetmek üzere harekete geçtiği öğrenildi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin birinci yılı dolayısıyla CHP, yarın akşam Saraçhane'de yeni bir miting yapmaya hazırlanıyor. Alanı kalabalık gösterebilmek için harekete geçen genel merkezin, il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik olarak 18 Mart akşamı için güçlü bir katılım çağrısı yaptığı teşkilatlara da miting alanını doldurmaları yönünde talimat iletildiği ifade ediliyor.