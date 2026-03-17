CHP’de Silivri gölgesinde iç kriz! Taşımalı miting talimatı
CHP'de iç kriz derinleşirken Silivri'deki duruşmalara milletvekillerinin düşük katılımı ve örgütten beklenen kalabalığın oluşmaması parti içinde yeni tartışmaları alevlendirdi. "CHP'liler İmamoğlu yükünden kurtulmak istiyor" yorumlarına zemin hazırlayan bu gelişmeler sonrası genel merkez kanadı, süreci daha sıkı yönetmek için harekete geçti. Partili kurmaylar, il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerinin 18 Mart akşamı alanda olmasını isterken, teşkilatlara da miting alanına taşımaları yönünde talimat verdi.
CHP'de şaibeli kurultay, rüşvet ve yolsuzluk krizi parti içinde derin çatlaklar oluştururken Silivri'deki duruşmalara çoğu milletvekilinin katılmaması da yeni tartışmaların fitili ateşlemişti.
Silivri'de görülen davalara milletvekillerinin sınırlı katılım göstermesi ve örgütten beklenen kalabalığın oluşmaması, "parti içinde mesafe mi oluşuyor?" sorularını beraberinde getirdi. Bu tablo, özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüyen tartışmaları daha da alevlendirirken, genel merkez kanadının süreci daha sıkı yönetmek üzere harekete geçtiği öğrenildi.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin birinci yılı dolayısıyla CHP, yarın akşam Saraçhane'de yeni bir miting yapmaya hazırlanıyor. Alanı kalabalık gösterebilmek için harekete geçen genel merkezin, il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik olarak 18 Mart akşamı için güçlü bir katılım çağrısı yaptığı teşkilatlara da miting alanını doldurmaları yönünde talimat iletildiği ifade ediliyor.
"HERKES KATILSIN" TALİMATI
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, bu kapsamda parti kurmayları, Türkiye genelindeki il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerinin 18 Mart akşamı alanda eksiksiz şekilde yer almasını istedi. Ayrıca il başkanlıklarına, mümkün olan en yüksek katılımın sağlanması için teşkilat üyelerinin miting alanına yönlendirilmesi talimatının iletildiği öğrenildi.
Genel merkezin ayrıca il başkanlıkları ve milletvekillerinden, sosyal medya hesapları üzerinden mitinge ilişkin paylaşımları artırmalarını talep ettiği ifade edildi. Öte yandan, vatandaş katılımını yükseltmek amacıyla miting alanında bazı sanatçıların sahne almasının planlandığı da öne sürülüyor.
"TÜM İLÇELERDEN OTOBÜS SEFERLERİ" ALARMI
Ankara'dan gelen talimatların ardından bazı il başkanlıkları, partili üyelere yönelik bilgilendirmeleri paylaşmaya başladı. Manisa İl Başkanlığı, "Manisa'dan hareket ediyoruz. Tüm ilçe başkanlıklarımızdan otobüs seferleri düzenlenecektir. Ulaşım için ilçe başkanlıklarımızla iletişime geçiniz" duyurusunu yaptı.