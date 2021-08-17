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Haberler Galeri Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 77'ye yükseldi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalışırken, diğer yandan da hasarlı olan ve yıkılması planlanan yan binada yaşayan vatandaşlar, eşyalarını sırtlayarak yıllardır yaşadıklarını evi terk etmek zorunda kaldılar. Selin vurduğu dükkanlara Türk bayrakları asılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik." dedi. Öte yandan Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan' ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 17:03
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Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz, afetin izlerini silmeye çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

Yıkıma uğrayan bölgelerdeki temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıpları da giderek artıyor.

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Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 77'ye yükseldi.

Kastamonu'da can kaybı sayısı 62 oldu.

Sinop'ta 14 ve Bartın'da ise 1 can kaybı var.

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Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

Kastamonu ve Sinop'ta kayıp vatandaşları arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür" açıklamasında bulundu

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Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi
Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.