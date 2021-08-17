Sel felaketinde son durum: Ölçer Apartmanı müteahhidi gözaltında | Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden yürek burkan kareler

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 77'ye yükseldi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalışırken, diğer yandan da hasarlı olan ve yıkılması planlanan yan binada yaşayan vatandaşlar, eşyalarını sırtlayarak yıllardır yaşadıklarını evi terk etmek zorunda kaldılar. Selin vurduğu dükkanlara Türk bayrakları asılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik." dedi. Öte yandan Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan' ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi