Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...

Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Zonguldak ili ve 30 büyükşehirde şehirler arası seyehat yasaklanmıştı. Şehirler arası yolculuklar valilik izni ile yapılıyor. Uçak ve otobüs seferlerinin iptal olması ile birlikte özel araç ile yapılacak seyehat için de izin belgesi gerekiyor. Peki, şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri?

Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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