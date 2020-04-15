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Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...

Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Zonguldak ili ve 30 büyükşehirde şehirler arası seyehat yasaklanmıştı. Şehirler arası yolculuklar valilik izni ile yapılıyor. Uçak ve otobüs seferlerinin iptal olması ile birlikte özel araç ile yapılacak seyehat için de izin belgesi gerekiyor. Peki, şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri?

Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:04
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Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...

Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda, salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtilerek, şehirler arası yolculuklar yasaklanmıştı. Mart ayında başlayan uygulamanın ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? İşte ayrıntılar...

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Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...

ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN KALKIYOR?

Mart ayında başlayan şehirler arası seyehat yasağı devam ediyor. 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak ilinde uygulanan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının ne zaman biteceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ VAR MI?

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

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Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

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Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeye devam edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.