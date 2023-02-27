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Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?

Seçimler ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından vatandaşlar seçim sürecinde bir değişikliğin söz konusu olup olmadığını araştırmaya başladı. Asrın felaketi olarak isimlendirilen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olurken şehir değiştiren ya da evsiz kalan depremzedeler nasıl oy kullanabileceklerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:30
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Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?

Depremzedeler nasıl oy kullanacak sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından ciddi hasar gören illerde depremzedeler şehirlerini değiştirmek zorunda kaldı. İl değiştiren, evsiz kalan depremzedeler nasıl oy kullanacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? A'dan Z'ye 2023 seçim süreci ile ilgili merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?

28 Şubat Salı günü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda iki önemli gündem maddesi dikkatleri çekiyor. Seçimler ne zaman yapılacak? Deprem bölgesinden başka illere taşınan seçmen nasıl ve nerede oy kullanacak? Konuya ilişkin Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın yazısı..

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Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?

SEÇİMİN ERTELENMESİ GÜNDEMDE DEĞİL

Ankara kulislerinde ve Cumhur İttifakı cephesinde seçimlerin daha önce de ifade edildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?

Bu konuda Başkan Erdoğan da MHP Lideri Bahçeli'nin de mutabık kaldığı biliniyor. Eğer sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde; 10 ya da 11 Mart tarihlerinde Başkan Erdoğan; seçim için 14 Mayıs tarihini açıklayacak.

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Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?

Anayasaya göre seçim ilanı Cumhurbaşkanının iradesi ya da TBMM kararı ile olabiliyor. Cumhurbaşkanı seçim tarihini açıkladıktan sonra TBMM'nin onay yetkisine gerek yok. YSK da, Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği tarih itibarıyla seçim takvim süreci başlıyor ve en geç 60 gün içinde seçim yapılmak zorunda.