Seçimler 2023 | Ne zaman yapılacak? Depremzedeler oylarını nasıl atacak? Deprem sonrası 11 ilde seçim süreci nasıl işleyecek? Son durum ne?

Seçimler ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından vatandaşlar seçim sürecinde bir değişikliğin söz konusu olup olmadığını araştırmaya başladı. Asrın felaketi olarak isimlendirilen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olurken şehir değiştiren ya da evsiz kalan depremzedeler nasıl oy kullanabileceklerini öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?