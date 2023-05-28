Seçime saatler kala yola çıktılar! Depremzedeler sandık için geri dönüyor

Kırıkkale Valiliğinin kendilerine her türlü yardımı yaptığını anlatan Yeşim Balbal, "Hiç sıkıntı yaşamadık burada. 3 aydır mutfağımıza biz bir şey almadık, devletimiz karşıladı. Allah razı olsun devletimizden. Şuanda da oy kullanmak için gidiyoruz Malatya'ya. Konteynerimiz de çıktı o yüzden kendi eşyalarımızı da götürüyoruz" şeklinde konuştu.

