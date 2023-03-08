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Seçim takvimi belli oldu mu? 2023 SEÇİM TARİHİ |Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"2023 seçimleri ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 2023 seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardıdnan "Seçimler ne zaman, hangi ayda yapılacak?" soruları gündeme geldi. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 15:33
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Seçim takvimi belli oldu mu? 2023 SEÇİM TARİHİ |Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ne zaman yapılacak 2023?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, depremzedelerin seçimlerdeki hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlığına dikkat çekerek tarih verdi. Açıklamaların ardından vatandaşlar, Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri hangi tarihte yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 seçim tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seçim takvimi belli oldu mu? 2023 SEÇİM TARİHİ |Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibariyle seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetki alanına girmektedir" dedi. Seçimler bu yıl 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Seçim takvimi belli oldu mu? 2023 SEÇİM TARİHİ |Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Depremzedelerin oy kullanımı için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine devam etti;

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Seçim takvimi belli oldu mu? 2023 SEÇİM TARİHİ |Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir.

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Seçim takvimi belli oldu mu? 2023 SEÇİM TARİHİ |Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz.