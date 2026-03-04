Şarkıcı Metin Işık’a hapis şoku: Cezaevine böyle teslim oldu

Kayseri'de 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya yönelik davada şarkıcı Metin Işık "Silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, pompalı tüfekle 5 komşusunu yaralayan oğlu Mustafa Işık toplam 23,5 yıl hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesinin verilen cezaları onamasının ardından Metin Işık cezaevine teslim oldu.

15 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada kapı önünde av tüfeğiyle bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına ateş açtığı görüldü. Kayıtlarda Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa sola çevirerek kontrol ettiği ve saldırıyı gerçekleştirmesi için silahı oğluna uzattığı anlar net bir şekilde yer aldı.

TÜFEKLERİ KANEPENİN ALTINA SAKLADI Görüntülerde saldırgan Mustafa Işık'ın olay anındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Komşularına ateş açarak birini sırtından vuran, diğerini ise vücuduna isabet eden saçmalarla yere düşüren Mustafa Işık'ın saldırıdan hemen sonra evin avlusuna girdiği saptandı. Işık'ın elindeki iki farklı tüfeği hızla kanepenin altına sakladığı ve ardından merdivenleri çıktığı belirlendi. Ayrıca saldırıdan önce kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından çıkarıp kontrol ettiği, ancak daha sonra vazgeçerek pompalı tüfeğe yöneldiği aktarıldı.

MAHKEMEDEN CEZA YAĞDI Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada yargı süreci tamamlandı ve cezalar şu şekilde kesinleşti: - Mustafa Işık (Oğlu): Yaralama ve organ kaybına neden olma suçlarından toplam 23,5 yıl hapis cezası aldı. Sanığın mükerrer suçları nedeniyle cezasında erteleme yapılmadı. - Metin Işık: "Silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Gülbahar Işık: Şarkıcının eşi azmettirme suçundan beraat etti.

İSTİNAF ONADI, CEZAEVİNE TESLİM OLDU İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulmayarak verilen cezaları onadı. Kararın kesinleşmesiyle birlikte şarkıcı Metin Işık, Şubat ayı sonunda cezaevine girerek teslim oldu.