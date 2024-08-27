Şarkıcı Alişan’dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!

"İNSANLIK UTANACAK"

Sanatçı, konserinde Filistin'i de unutmadı ve şu sözleri kullandı:

"7-8 aydır yapılan bir katliam var ve bütün dünya uyuyor. Kalbimizle, dualarımızla onlarlayız. İnşallah bir gün insanlık utanacak. İnşallah oradaki zulüm son bulacak!"