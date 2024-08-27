27 Ağustos 2024, Salı
Şarkıcı Alişan'dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!
Filistin topraklarına yönelik İsrail'in saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hain İsrail ordusunun kanlı saldırıları sonucu küçük çocuklar küçük çocuklar ailesiz kalırken, birçok anne-baba çocuklarının ölümüne tanıklık etmek zorunda kalıyor. Ünlü şarkıcı Alişan da verdiği konserde Filistin'i unutmadı. İşte sanatçının Filistin'e yönelik sözleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:21