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Şarkıcı Alişan'dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!

Filistin topraklarına yönelik İsrail'in saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hain İsrail ordusunun kanlı saldırıları sonucu küçük çocuklar küçük çocuklar ailesiz kalırken, birçok anne-baba çocuklarının ölümüne tanıklık etmek zorunda kalıyor. Ünlü şarkıcı Alişan da verdiği konserde Filistin'i unutmadı. İşte sanatçının Filistin'e yönelik sözleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:21
Şarkıcı Alişan’dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılara aralıksız olarak devam ediyor. İsrail ordusunun Filistin'e yönelik yoğun bombardımanları, sivil yerleşim yerlerini büyük ölçüde tahrip etmiş durumda.

Şarkıcı Alişan’dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!

Ünlü şarkıcı Alişan ise Filistin'e verdiği destekle gündem oldu. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan Alişan unutulmaz bir konser verdi.

Şarkıcı Alişan’dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!

"İNSANLIK UTANACAK"

Sanatçı, konserinde Filistin'i de unutmadı ve şu sözleri kullandı:

"7-8 aydır yapılan bir katliam var ve bütün dünya uyuyor. Kalbimizle, dualarımızla onlarlayız. İnşallah bir gün insanlık utanacak. İnşallah oradaki zulüm son bulacak!"

Şarkıcı Alişan’dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!

Ünlü şarkıcı verdiği konserde İbrahim Erkal'ı da unutmadı.

Şarkıcı Alişan’dan Filistin mesajı: İnsanlık bir gün utanacak!

2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı da sahnede anarak şarkılarını söyleyen Alişan, "Mekanın cennet olsun İbrahim Abi, bütün dualarımız ona gitsin. İnşallah bizi de size böyle sevdirir Allah" diye konuştu.