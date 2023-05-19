19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

"Sandık müşahidinin görevi nedir, para alırlar mı?" sorusu seçimlerin 2.tura kalması sebebiyle yeniden gündeme geldi. Seçimin 2. turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu noktada ise genel seçimlerde sandık başında görev alan müşahitlerin görevleri ve para alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, sandık müşahidi nedir, görevleri nelerdir? İşte, Sandık müşahidi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.05.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 08:43
  • 1
  • 18
Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

"Sandık müşahidi nasıl olunur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçim günü sandık başında görev alacak sandık görevlisi ve müşahitlerin görevleri ve ne kadar para alacağı merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

MÜŞAHİT NEDİR?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.

  • 3
  • 18
Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

  • 4
  • 18
Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

  • 5
  • 18
Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.