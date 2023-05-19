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Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...
"Sandık müşahidinin görevi nedir, para alırlar mı?" sorusu seçimlerin 2.tura kalması sebebiyle yeniden gündeme geldi. Seçimin 2. turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu noktada ise genel seçimlerde sandık başında görev alan müşahitlerin görevleri ve para alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, sandık müşahidi nedir, görevleri nelerdir? İşte, Sandık müşahidi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.05.2023 08:41Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 08:43