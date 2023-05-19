Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Başvuru detayları...

"Sandık müşahidi nasıl olunur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Seçim günü sandık başında görev alacak sandık görevlisi ve müşahitlerin görevleri ve ne kadar para alacağı merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...