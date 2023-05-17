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Haberler Galeri Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

"Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ne zaman verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Pazar günü gerçekleştirildi. Oy sayım işlemleri ise hala devam etmekte. Bu noktada sandık başında görev alan kişiler seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını ve ne kadar verileceğini araştırıyor. Peki, Seçim ücretleri ne zaman yatacak?, Sandık görevlisi görevlisi ücretleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 08:46
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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

"Seçim görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri Pazar günü gerçekleştirildi. Sandıkların açılmasıyla birlikte oy sayım işlemleri başladı. Peki seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? Sandık görevlilerine ücretler ne zaman verilecek? İşte, konuya dair tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU SORGULAMA

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde YSK seçim takvimi izleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, sandık görevlisi olmak isteyen adaylar için henüz resmi bir açıklama yapmazken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor.

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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

SEÇİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.