Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! 14 Mayıs seçim sandık başkanı, Müşahit, parti üyeleri ne kadar, kaç TL alacak?

"Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ne zaman verilecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Pazar günü gerçekleştirildi. Oy sayım işlemleri ise hala devam etmekte. Bu noktada sandık başında görev alan kişiler seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını ve ne kadar verileceğini araştırıyor. Peki, Seçim ücretleri ne zaman yatacak?, Sandık görevlisi görevlisi ücretleri belli oldu mu? İşte, detaylar...