Sahte vergi kaydıyla milyonlarca liralık soygun: Yatlar araçlar havada uçuşmuş

Antalya'da devlet destekli esnaf kredileri üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Sahte vergi kayıtları, usulsüz ipotekler ve gizli komisyon sistemiyle 42 milyon TL'yi aşan kamu zararı oluştuğu belirlenirken, şüphelilerin suçtan elde ettiği 75 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Rüşvet", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Görevi Kötüye Kullanma" soruşturmasında düğmeye basıldı. S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası merkezli yürütülen soruşturmada, devletin esnafa sağladığı düşük faizli kredilerin organize bir şekilde suistimal edildiği ortaya çıktı. SAHTE VERGİ KAYDIYLA MİLYONLARCA LİRALIK SOYGUN

"YÜZDE 10 KOMİSYON" KILIFI Soruşturma dosyasındaki çarpıcı iddialara göre şebeke, kredi kullanımına uygun olmayan kişileri Korkuteli ilçesinde geriye dönük sahte vergi kayıtları açtırarak pazarcılar odasına üye yaptı. Bu yöntemle, aslında esnaf olmayan kişilere devlet destekli yüksek tutarlı krediler kullandırıldı. Ayrıca, kredi çekebilmek için gerekli olan ipotek şartını sağlamak amacıyla usulsüz araç devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, çekilen her kredi üzerinden ise yüzde 10 oranında "komisyon" adı altında rüşvet alındığı öne sürüldü.

YAT VE ARAÇ ALMIŞLAR Vurgunun boyutları mal varlığı incelemesiyle daha da netleşti. Pazarcılar Odası bütçesinden usulsüz para çıkışları yapılarak şüphelilere yat, lüks araç ve taşınmazlar alındığı tespit edildi. Ayrıca, kredi borcunu ödemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satışının sağlandığı, bu gayrimenkullerin düşük bedellerle kapatılıp daha sonra yüksek kârlarla yeniden satıldığı belirlendi.

AĞABEY-KARDEŞ GÖZALTINDA Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Turgut B. ile kardeşi eski Pazarcılar Odası Başkanı Metin B.'nin de bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı.

75 MİLYONLUK MAL VARLIĞI Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 75 milyon TL değerindeki tapu ve mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.