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Sahil sarıdan siyaha döndü! "Denize girmek intihar gibi"

Balıkesir'in sahillerinde kumun rengi, kirlilik ve müsailaj nedeniyle sarıdan siyaha döndü. Sahillerdeki kirlilik, dron ile havadan görüntülenirken, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, soruna acil çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ergöz, "Deniz artık sinyal vermeye, 'bu kirliliği artık kaldıramıyorum' demeye başladı. Bandırma'da denize girmek intihar gibi bir şey. Mümkün değil" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 12:03
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Sahil sarıdan siyaha döndü! Denize girmek intihar gibi

Bandırma'da sahiller, sanayi kuruluşlarının denize atık bırakması, deniz salyası, arıtma tesislerinin yetersizliği, evsel atıklar ve zirai ilaçlar gibi nedenlerle kirlendi.

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Sahil sarıdan siyaha döndü! Denize girmek intihar gibi

Deniz suyu, kirlilik nedeniyle siyaha büründü. Sahillerdeki kumun rengi de sarıdan siyaha döndü. Denizdeki kirlilik dronla havadan görüntülendi.

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Sahil sarıdan siyaha döndü! Denize girmek intihar gibi

Bandırma'nın deniz ve hava kalitesinde sıkıntı yaşandığını belirten Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, "Bandırma, maalesef deniz ve hava kalitesi anlamında sıkıntılı günler yaşıyor.

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Sahil sarıdan siyaha döndü! Denize girmek intihar gibi

Bir yandan denizimiz kirlendi. Deniz salyasıyla kaplandı ve bu kirlilik yeni değil. Yılların birikimi. Bandırma'ya çok yakın bir yerde organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyor. Burada bir tarım arazisi söz konusu.

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Sahil sarıdan siyaha döndü! Denize girmek intihar gibi

Tarımın önemini pandemi gösterdi. Bu tarım arazileri üzerine sanayi yapılması çevremizi daha da kirletecek. Bunu haricinde hava kalitemiz de çok düşük.