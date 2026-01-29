Sahada masada "Erdoğan" doktrini! Suriye’de emperyal projeler bir bir çöktü

Türkiye, 2011 yılında Suriye'de başlayan ve bölgenin kaderini hedef alan büyük senaryoyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bozdu. Sahada Mehmetçik'in operasyonları, masada ise güçlü diplomasi ile terör koridoru hayalleri yerle bir edildi. "Suriye, Suriyelilerindir" ilkesinden asla taviz vermeyen Ankara, emperyal güçlerin kirli harita planlarını tarihin çöplüğüne gönderdi.

Suriye'deki iç karışıklıkların ilk gününden itibaren Türkiye'nin tavrı netti.

Başkan Erdoğan, her platformda Suriye'nin toprak bütünlüğünün vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne herkesin saygı duyması gerekir diyoruz ve Suriye, Suriyelilerindir. Bu ilkeyi herkesin bilmesi, anlaması ve buna yardımcı olması gerekir" sözleriyle Türkiye'nin kırmızı çizgisini dünyaya ilan etti. Bu kararlılık, yıllar boyunca sürecek olan mücadelenin de temel taşını oluşturdu.

TERÖR KORİDORUNA "BİR GECE ANSIZIN" DARBESİ

Batılı güçlerin DEAŞ bahanesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'yi ağır silahlarla donatması, Türkiye'nin güney sınırında bir terör devleti kurma çabasıydı. Ancak bu hamleler, ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Yİ OYUN KURUCU YAPAN DURUŞU Başkan Erdoğan'ın "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi hep söyledik" ifadeleriyle karşılık buldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarla sahaya inen Türkiye, "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısının sadece bir söylem olmadığını, terör inlerini yerle bir ederek kanıtladı.

LİDER DİPLOMASİSİ VE ÇÖKEN SENARYOLAR

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki doğrudan lider diplomasisi, Suriye dosyasında birçok engelin aşılmasını sağladı. Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde SDG'nin meşruiyet zemini çökerken, İsrail'in "Davut Koridoru" hayali de Suriye'nin toprak bütünlüğü duvarına çarparak dağıldı.