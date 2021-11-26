Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenleme için taleplerini de açıkladı ve "Sabit ek ücretin artırılarak aktarılması, mesai sonrası çalışmanın yeniden getirilmesi (isteğe bağlı olarak), emeklilikte de önemli oranda yeniden düzenleme yapılması. En az hakim arkadaşlarımız kadar düzeltilmesini bekliyorum" dedi.