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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika açıklaması Bakan Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 40 bin sağlıkçı atamasının detaylarını da paylaştı. Peki 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:07
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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasının detaylarını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

MÜLAKAT YAPILMADAN ALINACAK
Koca, "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

KURAYLA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
Bakan Koca, "Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak" bilgisini de verdi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenleme için taleplerini de açıkladı ve "Sabit ek ücretin artırılarak aktarılması, mesai sonrası çalışmanın yeniden getirilmesi (isteğe bağlı olarak), emeklilikte de önemli oranda yeniden düzenleme yapılması. En az hakim arkadaşlarımız kadar düzeltilmesini bekliyorum" dedi.