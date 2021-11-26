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Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika! Detayları Bakan Koca açıkladı: İşte 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika açıklaması Bakan Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 40 bin sağlıkçı atamasının detaylarını da paylaştı. Peki 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:54Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:07