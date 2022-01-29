Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti. Katil zanlısı, Ece Erken ile evlendikleri tarih olan 28 Haziran 2021'de bu paylaşımı yapmış. İşte Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki yeni gelişmeler...