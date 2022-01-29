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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in paylaşımı dikkat çekti. Katil zanlısı, Ece Erken ile evlendikleri tarih olan 28 Haziran 2021'de bu paylaşımı yapmış. İşte Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.01.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 12:49
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden Uğur Can Bilge (32) ve Gökhan Karakan (26) gözaltına alındı. Ali Yasak (28), Kadir Yasak (25), Seccad Yeşil (33) ile Serkan Dakman'ı (33) yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

KADİR YASAK VURDU
Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

1 adet taksirle yaralamaktan sabıkası bulunan Uğur Can Bilge ile 1 adet taksirle yaralama sabıkası olan Gökhan Karakan sorguya alındı!

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlılarından Seccad Yeşil’in paylaşımı dikkat çekti! Ece Erken ile evlendikleri gün paylaşmış

Çok sayıda sabıkası olan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'dan oluşan infaz timini yakalama çalışmaları sürüyor.