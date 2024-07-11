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Sabiha Gökçen'de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...

İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar gecikiyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından harekete geçen yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'a kadar olan uçuşların %10'unun iptal edildiğini duyurdu. İşte 11 Temmuz iptal edilen uçuşlar listesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 13:40 Güncelleme: 11.07.2024 13:40
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Sabiha Gökçen’de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...

11 Temmuz Perşembe günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat etmeyi planlayan yolcular, kulaklarını iptal uçuş açıklamalarına çevirdi. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'a gelen kuvvetli sağanak yağış, uçak seferlerini vurdu. Peki, Sabiha Gökçen'de bugün hangi uçuşlar iptal edildi?

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Sabiha Gökçen’de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...

Sabiha Gökçen'de Kuvvetli Yağış Sebebiyle Uçuşlar İptal!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayınladığı kuvvetli sağanak uyarısı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi.

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Sabiha Gökçen’de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...

Uçuşların Yüzde 10'u İptal Edildi

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.00'a kadar olan uçuşların %10'unun iptal edildiğini duyurdu.

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Sabiha Gökçen’de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...

İptal Edilen Seferler Nasıl Öğrenilir?

Uçuşu bulunan yolcular, iptal edilen seferleri öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirler:

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Sabiha Gökçen’de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın internet sitesi: Havalimanının resmi internet sitesindeki uçuş bilgi ekranından iptal edilen seferler takip edilebilir.

Pegasus ve THY'nin internet siteleri: Yolcular, bilet bilgilerini girerek havayolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden uçuşlarının durumunu kontrol edebilirler.

Havayolu Çağrı Merkezleri: Yolcular, havayolu şirketlerinin çağrı merkezlerini arayarak da uçuşları hakkında bilgi alabilirler.

Yetkililer, seyahatlerinden önce yolcuların uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ediyor.