Sabiha Gökçen’de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...

Uçuşların Yüzde 10'u İptal Edildi

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.00'a kadar olan uçuşların %10'unun iptal edildiğini duyurdu.