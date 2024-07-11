11 Temmuz 2024, Perşembe
Sabiha Gökçen'de İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA ✈️ | 11 Temmuz hangi seferler etkilendi? Pegasus, AJET, THY iptal uçuş son durum...
İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar gecikiyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından harekete geçen yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'a kadar olan uçuşların %10'unun iptal edildiğini duyurdu. İşte 11 Temmuz iptal edilen uçuşlar listesi...
Giriş: 11.07.2024 13:40 Güncelleme: 11.07.2024 13:40
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