Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştüren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak. Koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacka 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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