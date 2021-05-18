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Haberler Galeri Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştüren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak. Koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacka 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:44
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Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bizlere en kıymetli hazinemiz olan vatanımızı armağan eden aziz şehitlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda rahmet ve minnetle anılacak. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

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Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, 20 Mayıs Perşembe günü saat 05.00'te sona erecek. 19 Mayıs'ta yani yarın tam gün sokağa çıkma yasağı olmayacak.

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Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISINA VİDEO KONFERANSLA KATILACAK

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.

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Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

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Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.