POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 26. Dönem POMEM sonuçlarında heyecan daha da arttı. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...