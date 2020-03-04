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POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 26. Dönem sonuçlarına çevrildi. Binlerce adayın heyecan içinde beklediği sonuçlar ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 12:59
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POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 26. Dönem POMEM sonuçlarında heyecan daha da arttı. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. 25. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından 26. Dönem sonuçlarının da kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SINAVI

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.

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POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.