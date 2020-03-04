POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 26. Dönem sonuçlarına çevrildi. Binlerce adayın heyecan içinde beklediği sonuçlar ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2020 12:52Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 12:59