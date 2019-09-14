Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan komiser yardımcısı ve PÖH alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak." denildi. Ayrıca başvuru tarihi ve şartları da resmen duyuruldu. Peki, POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





