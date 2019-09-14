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Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan komiser yardımcısı ve PÖH alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak." denildi. Ayrıca başvuru tarihi ve şartları da resmen duyuruldu. Peki, POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 09:23
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Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis alımına ilişkin ön başvuru tarihleri ve adaylarda aranan şartlar açıklandı.

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Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

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Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLAR

Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor. Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.

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Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖZEL HAREKAT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

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Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! POMEM komiser yardımcısı ve PÖH alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak.