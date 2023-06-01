01 Haziran 2023, Perşembe
PKK elebaşı Mustafa Karasu 8'li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız
Seçim sürecinde 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefeti sokağa çıkma çağrısı yapmaması nedeniyle eleştirdi. Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, "Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:57
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