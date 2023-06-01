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Haberler Galeri PKK elebaşı Mustafa Karasu 8'li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız

PKK elebaşı Mustafa Karasu 8'li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız

Seçim sürecinde 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefeti sokağa çıkma çağrısı yapmaması nedeniyle eleştirdi. Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, "Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:57
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PKK elebaşı Mustafa Karasu 8’li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Milli irade tecelli etti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Meclis'te de çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlarken, her iki seçimde alınan ağır yenilgi hem muhalefet hem de Kandil'de deprem etkisi yarattı.

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PKK elebaşı Mustafa Karasu 8’li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız

Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimleri seçimlerden önce 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyordu. Yaşanan seçim sürecinin ardından bölücü terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan muhalefete tepki geldi.

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PKK elebaşı Mustafa Karasu 8’li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız

İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI!

Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, Millet İttifakı'nın seçimlerde doğru bir tutum ortaya koymadığını öne sürdü. İç savaş çağrısı yapan teröristbaşı, "Muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı" dedi.

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PKK elebaşı Mustafa Karasu 8’li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ!

"Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." diyen Karasu, muhalif seçmenlerin Millet İttifakı tarafından pasifize edildiğini ifade etti.

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PKK elebaşı Mustafa Karasu 8’li koalisyonu eleştirdi! Skandal iç savaş çağrısı: Sokağa çıkmalıydınız

"TUTUMLARI ZAYIF KALDI"

Teröristbaşı Karasu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ama şunu göze almaları gerekiyordu; seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi. Seçimle götürme de bir mücadele işiydi ve mücadele etmediler.
Ondan sonra her türlü baskıyı yaptı, her türlü uygulamayı yaptı, her türlü imkanını kullandı, hile yaptı. Her türlü baskı normalleşti. Bu bakımdan sistem içi muhalefetin gerçekten de tutumları çok zayıf kaldı." dedi.