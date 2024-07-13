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Pençe-Kilit şehidine acı veda! Sakarya'da on binler uğurladı gözyaşları sel oldu

Hain terör örgütü PKK'nın önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay son yolculuğuna uğurlandı. Vatandaşların akın ettiği törende Talay'ın cenazesi gözyaşları ile uğurlandı. Sakarya'da toprağa verilen Talay'ın cenazesine binlerce kişi katıldı.

Giriş: 13.07.2024 19:11 Güncelleme: 13.07.2024 19:11
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Pençe-Kilit şehidine acı veda! Sakarya’da on binler uğurladı gözyaşları sel oldu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde hain PKK'nın yerleştrdiği patlayıcı ile şehid olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay bugün toprağa verildi.

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Pençe-Kilit şehidine acı veda! Sakarya’da on binler uğurladı gözyaşları sel oldu

'BENDE KÜRDÜM ALLAH BELANIZI VERSİN'

Acı haber dün askeri yetkililerce şehidin Sakarya'da yaşayan ailesine verildi. Aldığı acı haberle yıkılan şehit babası Mehmet Talay'ın "Ben de Kürdüm. İmansızoğlu imansızlar. Allah hepinizin belasını versin" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

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Pençe-Kilit şehidine acı veda! Sakarya’da on binler uğurladı gözyaşları sel oldu

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından getirildiği Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Talay'ın (26) Türk bayrağına sarılı tabutu, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

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Pençe-Kilit şehidine acı veda! Sakarya’da on binler uğurladı gözyaşları sel oldu

TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Helallik alınmasının ardından Talay'ın naaşı, cenaze töreni için Güneşler Merkez Camisi'ne götürüldü. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Pençe-Kilit şehidine acı veda! Sakarya’da on binler uğurladı gözyaşları sel oldu

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı ve şehidin özgeçmişi okundu.