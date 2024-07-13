13 Temmuz 2024, Cumartesi
Pençe-Kilit şehidine acı veda! Sakarya'da on binler uğurladı gözyaşları sel oldu
Hain terör örgütü PKK'nın önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay son yolculuğuna uğurlandı. Vatandaşların akın ettiği törende Talay'ın cenazesi gözyaşları ile uğurlandı. Sakarya'da toprağa verilen Talay'ın cenazesine binlerce kişi katıldı.
Giriş: 13.07.2024 19:11 Güncelleme: 13.07.2024 19:11
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