18 Ekim 2025, Cumartesi
Yolsuzlukları perdeleme çabası! Özgür Özel Türkiye'yi yine Batı'ya şikayet etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye devam ediyor. Özel'in Batı'ya şikayet durağı ise bu sefer Hollanda'nın başkenti Amsterdam oldu. Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi'nde konuşan Özel, 'Türkiye'de demokrasi saldırı altında' diyerek algı operasyonuna yine imza attı. Ayrıca Özel'in ünlülerin uyuşturucu kullanımına da arka çıkması tepkilere neden oldu.
Giriş Tarihi: 18.10.2025 15:20