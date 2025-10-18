18 Ekim 2025, Cumartesi

Yolsuzlukları perdeleme çabası! Özgür Özel Türkiye'yi yine Batı'ya şikayet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye devam ediyor. Özel'in Batı'ya şikayet durağı ise bu sefer Hollanda'nın başkenti Amsterdam oldu. Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi'nde konuşan Özel, 'Türkiye'de demokrasi saldırı altında' diyerek algı operasyonuna yine imza attı. Ayrıca Özel'in ünlülerin uyuşturucu kullanımına da arka çıkması tepkilere neden oldu.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 15:20
CHP, kurultay kavgası, şaibe krizler ve yolsuzluklarla en sarsıntılı dönemlerini yaşarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye devam ediyor.

Partisindeki krizleri ve skandalları örtbas için algı operasyonlarına kalkışan Özel, Türkiye'de demokrasinin saldırı altında olduğunu iddia ederken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'Yİ SERİ ŞİKAYET

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi'nde konuşan Özel, "Türkiye'de demokrasi saldırı altında, insan hakları ve seçme-seçilme hakkı saldırı altında. Böyle bir günde Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bu söz hakkını bize verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"YALNIZCA PARTİMİZE YÖNELİK SALDIRILAR VAR"

Özel, "Yalnızca partimize yönelik saldırılar ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması değil mesele... " ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU KULLANIMINA ARKA ÇIKTI
Özgür Özel Türkiye'yi şikayet ederken verdiği bir diğer açıklama ise "pes" dedirtti. Özel ünlülerin uyuşturucu kullanımını da savundu.

Özel, "Daha geçen hafta sadece iktidara muhalif olan bütün sanatçıları sabahın 6'sında polisle toplayıp zorla idrar tahlili kan tahlili saç tahlili yapıp uyuşturucu kullanıyor dediler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özel'in ünlülerin uyuşturucu kullanımına da arka çıkması tepkilere neden oldu.

