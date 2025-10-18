Yolsuzlukları perdeleme çabası! Özgür Özel Türkiye'yi yine Batı'ya şikayet etti

TÜRKİYE'Yİ SERİ ŞİKAYET

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Avrupa Sosyalist Partisi PES Kongresi'nde konuşan Özel, "Türkiye'de demokrasi saldırı altında, insan hakları ve seçme-seçilme hakkı saldırı altında. Böyle bir günde Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bu söz hakkını bize verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.