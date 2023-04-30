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Oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar AK Parti’den milletvekili adayı oldu: Gençlere güvenen liderle yola devam!

atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Yılmaz Yaşar, AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı oldu. Uzun yıllar AK Parti Gençlik Kollarıyla koordineli bir şekilde çalışan oyuncu, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Ankara'yı karış karış dolaşan ve çocuklar ve gençlerle el ele hareket eden Yaşar, "Gençlere güvenen liderle doğru adamla yola devam." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 11:44
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Oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar AK Parti’den milletvekili adayı oldu: Gençlere güvenen liderle yola devam!

Aslen Rizeli olan 26 yaşındaki Cansın Yılmaz Yaşar, Ankara'da çekilen günlük dizilerde adını duyurdu.

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Oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar AK Parti’den milletvekili adayı oldu: Gençlere güvenen liderle yola devam!

Beni Affet'te rol aldıktan sonra atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Özge karakteriyle izleyici karşına çıkan ve bu rolle hafızalara kazınan performansıyla büyük beğeni topladı.

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Oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar AK Parti’den milletvekili adayı oldu: Gençlere güvenen liderle yola devam!

Oyunculuğun yanı sıra memleket meselelerine olan duyarlılığıyla da dikkat çeken Yaşar, geçtiğimiz yıl Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan Cumhuriyetimizin referans projelerini ifade eden Türkiye Yüzyılı tanıtım programı için hazırlanan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' şarkısı için stüdyoya girdi. Parçayı seslendirenlerden biri olan Yaşar, klipte de yer aldı.

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Oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar AK Parti’den milletvekili adayı oldu: Gençlere güvenen liderle yola devam!

Ünlü oyuncu, 28. Dönem AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı seçildi. 12. sıradan aday gösterilen Yaşar, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı.

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Oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar AK Parti’den milletvekili adayı oldu: Gençlere güvenen liderle yola devam!

Ankara'yı karış karış gezen Yaşar, her yaştan insana ulaştı. Özellikle kadınların yanlarında olduğunu hissettirdi.