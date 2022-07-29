ÖSYM tercihler ne zaman açıklanacak? YKS TYT tercih son gün ne zaman? 2022 üniversite yerleştirme takvimi belli oldu mu?
YKS tercihler ne zaman açıklanacak? Üniversite heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri için başvuru yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Üniversite yerleştirme ve kayıt sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM tercihler ne zaman açıklanacak? YKS TYT tercih son gün ne zaman? 2022 üniversite yerleştirme takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.07.2022
18:40
ÖSYM tercihler ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler tercih yapmaya başladı. Ön lisans ve lisans programlarına tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, henüz tercih yapamayanlar ise son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tercihler ne zaman açıklanacak? YKS TYT tercih son gün ne zaman? 2022 üniversite yerleştirme takvimi belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
YKS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?
27 Temmuz'da başlayan 2022-YKS tercih işlemleri 05 Ağustos 2022 tarihinde bitecek. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
2022 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
YKS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Tercih sonuçlarının Ağustos ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında
yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim
programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.