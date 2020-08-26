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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Üniversite yerleştirmeleri için geri sayım başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamalarda bulunmuştu. Aygün, sonuçlar için bu haftaya işaret etmişti. Şimdi gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 09:21
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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Son dakika haberi... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alındı. 2020 YKS tercihlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Her gün büyük bir heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet adresine akın ediyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

2020 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı konusunda bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 YKS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK

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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta (bu hafta) içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.