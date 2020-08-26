ÖSYM son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Üniversite yerleştirmeleri için geri sayım başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihleri ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamalarda bulunmuştu. Aygün, sonuçlar için bu haftaya işaret etmişti. Şimdi gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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