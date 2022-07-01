ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 18-19 Haziran'da yapılan YKS'nin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. YKS hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...