01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 18-19 Haziran'da yapılan YKS'nin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. YKS hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 13:05
  • 1
  • 12
ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... YKS sonuçları açıklandı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavı 18-19 Haziran'da uygulandı. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS'de gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

  • 3
  • 12
ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde tercih kılavuzu erişime açılacak. ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih takvimi belli olacak.

Ayrıca, tercih kılavuzu ile birlikte kontenjan ve üniversitelerin baraj puanları da belli olacak.

  • 4
  • 12
ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2022-YKS oturumları temel soku Kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Aşağıdaki linkler üzerinden 2022 YKS soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

  • 5
  • 12
ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.