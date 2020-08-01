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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınavının 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanıyordu. Koronavirüs süreci sonrasında ertelenen sınava kısa süre kala adaylar sınava girecek yerleri merak ediyor. Bu sene iki kez gerçekleştirilecek ALES bu ay gerçekleştirilecek. ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar haberlerimizde...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 21:50
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ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım sürüyor. Başvuruları 13-23 Mart tarihlerinde alınan ALES sınavı giriş belgelerinin ne zaman yayınalanacağı merak ediliyor. Peki, ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

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ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı bu sen 16 Ağustos'da yapılacak. Adaylara Matematik ve Türkçe ve mantık soruları yöneltilecek.

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ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

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ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,