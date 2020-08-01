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ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınavının 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanıyordu. Koronavirüs süreci sonrasında ertelenen sınava kısa süre kala adaylar sınava girecek yerleri merak ediyor. Bu sene iki kez gerçekleştirilecek ALES bu ay gerçekleştirilecek. ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar haberlerimizde...
Giriş Tarihi: 01.08.2020 21:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 21:50
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