ÖSYM son dakika: ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ALES 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES sınavının 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanıyordu. Koronavirüs süreci sonrasında ertelenen sınava kısa süre kala adaylar sınava girecek yerleri merak ediyor. Bu sene iki kez gerçekleştirilecek ALES bu ay gerçekleştirilecek. ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar haberlerimizde...