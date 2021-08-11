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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
DGS ile hangi bölümlere geçilir? 2021 DGS sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra tercihlerde. Tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler heyecan içinde geçiş yapılacak bölümleri araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile DGS sonucuna göre geçiş yapılabilecek bölümler listesi açıklandı. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.08.2021 17:15Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 10:47
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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?