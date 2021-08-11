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Haberler Galeri ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?

ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?

DGS ile hangi bölümlere geçilir? 2021 DGS sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra tercihlerde. Tercih bildiriminde bulunacak olan öğrenciler heyecan içinde geçiş yapılacak bölümleri araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile DGS sonucuna göre geçiş yapılabilecek bölümler listesi açıklandı. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.08.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 10:47
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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?

DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 DGS sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler geçiş yapılabilecek bölümlere çevrildi. Tercih bildirimi için heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler, tercih dönemi öncesinde bölümler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?
ÖSYM açıkladı! DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? 2021 DGS 4 yıllık lisans üniversite bölümleri nelerdir?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.