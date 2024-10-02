Orta Doğu’nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İsrail, İran, Lübnan, Mısır...

Orta Doğu'da gerginlik her geçen gün artıyor.

2024 yılına ait Global Firepower raporu, Orta Doğu'nun en güçlü ordularını belirledi. İşte 60 farklı kriterdeki değerlendirmeye göre, Orta Doğu'nun en güçlü ordularının listesi…