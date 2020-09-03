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ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
88. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen vatandaşlar 16 Ağustos tarihinde 88. dönem sınavına katıldılar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar, EGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte o tarih...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:05Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:09