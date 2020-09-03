88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos'ta uygulandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınava katılan binlerce vatandaş, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...