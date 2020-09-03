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Haberler Galeri ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

88. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen vatandaşlar 16 Ağustos tarihinde 88. dönem sınavına katıldılar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar, EGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte o tarih...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:09
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ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı 16 Ağustos'ta uygulandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınava katılan binlerce vatandaş, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

88. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

07-09 Eylül 2020: Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır

11 Eylül 2020: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

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ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

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ÖGG sonuçları bugün mü açıklanacak? EGM 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.