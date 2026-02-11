ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı?
CHP'de gündeme bomba gibi düşen "küfür krizi"nin yankıları sürüyor. Genel Başkan Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği öne sürülen hakaret içerikli mesajlar parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP'de yaşanan gerilimi ve perde arkasındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldığımız analiz haberimizde, krizinin siyasi yansımalarını mercek altına alındı. İşte olayın perde arkası...
Siyasetin aynası sayılan üslup, CHP koridorlarında yerle bir oldu. Kürsülerde "hukuk" ve "demokrasi" maskesi takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği küfür ve tehdit dolu mesajlar, ana muhalefetteki seviye kaybını gözler önüne serdi.
Kendi yol arkadaşına yönelik ağza alınmayacak ifadeler kullanan ve vefat etmiş aile büyüklerini siyasi kine alet eden Özel'e tepkiler çığ gibi büyürken, CHP yönetiminin bu skandalı savunma gayreti "pes artık" dedirtti.
MAKAM BÜYÜDÜ SÖZ KÜÇÜLDÜ: ÖZEL'İN GERÇEK YÜZÜ
Siyaset dünyası, ana muhalefetin tepesinde oturan ismin imza attığı çirkinliklerle çalkalanıyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, maruz kaldığı ağır hakaretleri, "Benim hacı anama kötü kadın ve benim hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o şahsın hesabını soracağım. Sen koskoca bir partinin genel başkanısın, yakışıyor mu?" sözleriyle aktardı.
Özarslan, Özel'in mesajları sildiğini belirterek, "Baktım, mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özel? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Bilimden teknolojiden kaçamayacaksın. Bu devlet, seni yargılayacak ve gerekli cezayı da vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
KÜRSÜDE DEMOKRASİ MESAJDA TEHDİT DİLİ
Anadolu'da "Dil insanın terazisidir" denir ancak Özgür Özel'in terazisinin ayarı tamamen bozulmuş durumda. Her fırsatta "kucaklaşma"dan bahseden Özel'in, kapalı kapılar ardında "elime düşeceksin" diyerek sergilediği mafyöz tavır büyük infiale yol açtı.