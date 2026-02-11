CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'de gündeme bomba gibi düşen "küfür krizi"nin yankıları sürüyor. Genel Başkan Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği öne sürülen hakaret içerikli mesajlar parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP'de yaşanan gerilimi ve perde arkasındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldığımız analiz haberimizde, krizinin siyasi yansımalarını mercek altına alındı. İşte olayın perde arkası...

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 1

Siyasetin aynası sayılan üslup, CHP koridorlarında yerle bir oldu. Kürsülerde "hukuk" ve "demokrasi" maskesi takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği küfür ve tehdit dolu mesajlar, ana muhalefetteki seviye kaybını gözler önüne serdi.

LİDERLİK ÖFKEYLE Mİ VAKURLA MI ÖLÇÜLÜR?
ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 2

Kendi yol arkadaşına yönelik ağza alınmayacak ifadeler kullanan ve vefat etmiş aile büyüklerini siyasi kine alet eden Özel'e tepkiler çığ gibi büyürken, CHP yönetiminin bu skandalı savunma gayreti "pes artık" dedirtti.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 3

MAKAM BÜYÜDÜ SÖZ KÜÇÜLDÜ: ÖZEL'İN GERÇEK YÜZÜ

Siyaset dünyası, ana muhalefetin tepesinde oturan ismin imza attığı çirkinliklerle çalkalanıyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, maruz kaldığı ağır hakaretleri, "Benim hacı anama kötü kadın ve benim hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o şahsın hesabını soracağım. Sen koskoca bir partinin genel başkanısın, yakışıyor mu?" sözleriyle aktardı.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 4

Özarslan, Özel'in mesajları sildiğini belirterek, "Baktım, mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özel? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Bilimden teknolojiden kaçamayacaksın. Bu devlet, seni yargılayacak ve gerekli cezayı da vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 5

KÜRSÜDE DEMOKRASİ MESAJDA TEHDİT DİLİ

Anadolu'da "Dil insanın terazisidir" denir ancak Özgür Özel'in terazisinin ayarı tamamen bozulmuş durumda. Her fırsatta "kucaklaşma"dan bahseden Özel'in, kapalı kapılar ardında "elime düşeceksin" diyerek sergilediği mafyöz tavır büyük infiale yol açtı.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 6

Mesut Özarslan, yaşanan bu seviye kaybına, "Bu konuda kaçamaz, kaçamayacaktır. Rezil olmuştur Türkiye'ye, partililerine rezil olmuştur. Mesut Özarslan bu bataklıktan çıkamayacak" sözleriyle dikkat çekerken, ailesinin de suç duyurusunda bulunacağını, "Ailemin diğer fertleri de 'biz de bulunmak istiyoruz' dediler" cümlesiyle ifade etti.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 7

CHP'DE SKANDAL SAVUNMA: "İÇİNDEN GELENİ SÖYLEMİŞ"

Skandalın patlak vermesinin ardından CHP kanadından gelen açıklamalar ise durumun vehametini bir kat daha artırdı. Hakareti normalleştiren CHP kurmayları, adeta küfür savunma yarışına girdi.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 8

CHP Grup Başkanvekilli Ali Mahir Başarır, "İçinden geleni söylemiş, milletin hislerine tercüman olmuş. İyi yapmış, iyi yapmıştır. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği, bu benim için sürpriz değildir" sözleriyle galiz küfürlere arka çıktı.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 9

SOKAĞIN NABZI: "BÖYLE ADAMDAN GENEL BAŞKAN OLMAZ"

Özgür Özel'in sergilediği bu üsluba vatandaşlar da sert tepki gösterdi. Sokaktaki vatandaş, "Küfür etmek bir genel başkan için yakışık kalır bir şey değil. Sen de onlardansın. Açıkça küfür etmesi ya da hakaret etmesi çok yanlış" ifadelerini kullandı.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 10

Bir başka vatandaş ise tepkisini, "Koca genel başkan olarak insan şok oluyor. Medeni, kültürlü bir insan küfür mü eder? Bundan belediye başkanı olmaz, genel başkan olmaz. Böyle bir adamdan memlekete hayır gelmez" sözleriyle dile getirdi.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 11

"ADAM OLSUNLAR DA SORUŞTURMA BAŞLATSINLAR"

Mesut Özarslan, CHP yönetimine dürüstlük çağrısında bulunarak, "İlk önce adam olsunlar, genel başkanlarının bize yapmış olduğu yanlış ve kötülüğün üstüne gitsinler." dedi.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 12

Özarslan, "Eğer dürüstseniz, partinizi seviyorsanız gidin bu soruşturmayı başlatın" çağrısını yaptı.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 13

Vatandaşlar ise Özgür Özel'in liderlik profilini, "CHP Genel Başkanı tutarsız, düzensiz, kendi şahsını ortaya koyan bir insan olduğu için bu durumu çok görmüyorum" sözleriyle özetledi.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 14

Gölge küçülmüşse suçlu olan güneş değildir; Özgür Özel'in makamı büyüse de kullandığı dilin küçüklüğü, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak şimdiden geçti.

ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 15
ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı? 16
Mobil uygulamalarımızı indirin