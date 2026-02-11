ANALİZ| Özel demokrasi nutku attı mesajda CHP'li başkana küfür yağdırdı! Öfkenin dili makamın ağırlığını taşıyamadı mı?

Mesut Özarslan, yaşanan bu seviye kaybına, "Bu konuda kaçamaz, kaçamayacaktır. Rezil olmuştur Türkiye'ye, partililerine rezil olmuştur. Mesut Özarslan bu bataklıktan çıkamayacak" sözleriyle dikkat çekerken, ailesinin de suç duyurusunda bulunacağını, "Ailemin diğer fertleri de 'biz de bulunmak istiyoruz' dediler" cümlesiyle ifade etti.

CHP'DE SKANDAL SAVUNMA: "İÇİNDEN GELENİ SÖYLEMİŞ" Skandalın patlak vermesinin ardından CHP kanadından gelen açıklamalar ise durumun vehametini bir kat daha artırdı. Hakareti normalleştiren CHP kurmayları, adeta küfür savunma yarışına girdi.

CHP Grup Başkanvekilli Ali Mahir Başarır, "İçinden geleni söylemiş, milletin hislerine tercüman olmuş. İyi yapmış, iyi yapmıştır. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği, bu benim için sürpriz değildir" sözleriyle galiz küfürlere arka çıktı.

SOKAĞIN NABZI: "BÖYLE ADAMDAN GENEL BAŞKAN OLMAZ" Özgür Özel'in sergilediği bu üsluba vatandaşlar da sert tepki gösterdi. Sokaktaki vatandaş, "Küfür etmek bir genel başkan için yakışık kalır bir şey değil. Sen de onlardansın. Açıkça küfür etmesi ya da hakaret etmesi çok yanlış" ifadelerini kullandı.