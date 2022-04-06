06 Nisan 2022, Çarşamba
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Nisa Mihriban bebekle ilgili hastaneden flaş açıklama
Annesi tarafından boş bir araziye terk edildikten sonra ihbar sonrası olay yerine gelen Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Nisa Mihriban'ın yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Peki Nisa bebek olayı nedir? Nisa Mihriban bebeğe ne oldu? İşte Nisa bebek son durumu ve diğer detaylar...
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:27
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