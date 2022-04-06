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Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Nisa Mihriban bebekle ilgili hastaneden flaş açıklama

Annesi tarafından boş bir araziye terk edildikten sonra ihbar sonrası olay yerine gelen Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Nisa Mihriban'ın yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Peki Nisa bebek olayı nedir? Nisa Mihriban bebeğe ne oldu? İşte Nisa bebek son durumu ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:27
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Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Nisa Mihriban bebekle ilgili hastaneden flaş açıklama

Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz (29) geçen salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Kendisi de bir bebek sahibi olan Durmaz, aç olduğunu fark ettiği bebeği hiç düşünmeden emzirdi. 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban ismini verdi. Bebek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir bakımevine yerleştirildi. Dün sabah fenalaşan Nisa bebek, götürüldüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilmişti.

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Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Nisa Mihriban bebekle ilgili hastaneden flaş açıklama

NİSA BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bu arada, koruma altına alınan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tutulduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: TAKİP EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında; "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." dedi.

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Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Nisa Mihriban bebekle ilgili hastaneden flaş açıklama

GERÇEK ANNESİ YAKALANDI VE İFADESİ ALINDI

Görüntülerden elde edilen bindiği aracın sürücüsü M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı. Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Nisa Mihriban bebekle ilgili hastaneden flaş açıklama

"KOLAY BULUNSUN DİYE ORAYA BIRAKTIM"

Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Nisa Mihriban bebekle ilgili hastaneden flaş açıklama

ŞOKE EDEN İFADELER; ÖNCEKİNE DE BAKAMADIM!

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli anne gözyaşlarıyla "Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadığım için bebeğe bakamayacağımı ve rezil olacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. Sonrasında yanına gitmek istediğim kadının yanına giderek 1 hafta kadar orada kaldım" şeklinde konuştu.

NİSA BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANDI

Şüpheli, alınan ifadesinin ardından "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.