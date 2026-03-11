NATO'nun Patriotları Malatya'ya geldi! Merak edilen detaylar A Haber'de
ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirirken Malatya'da "patriot" hareketliliği yaşanıyor. İran'dan yönelen füzelerin Türk hava sahasında imha edilmesinin ardından bölgesel artan gerilim üzerine NATO harekete geçti. Kürecik Radar Üssü'nün iyileştirilmesi amacıyla Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden gönderilen Patriot hava savunma sonuçlarının ilk parçaları Malatya Erhaç Havalimanı'na ulaştı. A Haber muhabiri Barış Türel, bölgedeki son durumu ve sistem teknik detaylarını yerinden aktardı.
ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilim her geçen gün artarken bölgede alarm ise sürüyor.
Malatya'da ise patriot hareketliliği yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.
Bakanlık 10 Mart'ta yayımladığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi.
MALATYA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR
Malatya Erhaç Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte Türk hava sahasının savunma kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan sevkiyatın ilk aşaması tamamlandı.
A Haber muhabiri Barış Türel, "Savaşın 12'nci gününde Hatay ve Gaziantep'e füze parçalarının isabet etmesiyle artan gerilim sonrası Millî Savunma Bakanlığı ve NATO, Patriot hava savunma sistemlerinin Malatya'ya konuşlandırılacağını açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde Almanya'dan gönderilen ilk bataryalar Malatya Erhaç Havalimanı'na ulaştı" dedi.
Sevkiyatı yapılan sistemlerin savunma teknolojisi açısından kritik önemine değinen A Haber muhabiri Barış Türel, "Patriot hava savunma sistemi; uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada etkili bir koruma sağlar. Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip olan sistem, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebiliyor" ifadelerini kullandı.
Türel ayrıca, sistemin mobil yapısı sayesinde farklı bölgelere kolaylıkla konuşlandırılabildiğini ve özellikle balistik füzelere karşı etkili olan PAC-3 füzeleriyle donatıldığını belirtti.
Türkiye'nin Patriot sistemleriyle geçmişine de değinen A Haber muhabiri Barış Türel, "Türkiye bu sistemlerle ilk kez 2003 yılındaki Irak Savaşı sonrasında tanıştı. Daha sonra 2013 yılında Suriye'deki iç savaşın etkisiyle ABD, Almanya ve Hollanda tarafından sınır hattına Patriot bataryaları konuşlandırıldı" dedi. Türel ayrıca, Adana'daki İncirlik Üssü'nde hâlihazırda NATO misyonu kapsamında İspanya'ya ait Patriot bataryalarının bulunduğunu hatırlatarak, '2015 yılında bazı ülkeler sistemlerini geri çekmiş olsa da bugün gelinen noktada İran'dan gelebilecek olası tehditlere karşı alınan bu önlem hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.