NATO'nun Patriotları Malatya'ya geldi! Merak edilen detaylar A Haber'de

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirirken Malatya'da "patriot" hareketliliği yaşanıyor. İran'dan yönelen füzelerin Türk hava sahasında imha edilmesinin ardından bölgesel artan gerilim üzerine NATO harekete geçti. Kürecik Radar Üssü'nün iyileştirilmesi amacıyla Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden gönderilen Patriot hava savunma sonuçlarının ilk parçaları Malatya Erhaç Havalimanı'na ulaştı. A Haber muhabiri Barış Türel, bölgedeki son durumu ve sistem teknik detaylarını yerinden aktardı.

ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilim her geçen gün artarken bölgede alarm ise sürüyor.

Malatya'da ise patriot hareketliliği yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

Bakanlık 10 Mart'ta yayımladığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi.

MALATYA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR

Malatya Erhaç Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte Türk hava sahasının savunma kapasitesinin artırılması amacıyla planlanan sevkiyatın ilk aşaması tamamlandı.

NATO'NUN PATRİOTLARI MALATYA'YA GELDİ

A Haber muhabiri Barış Türel, "Savaşın 12'nci gününde Hatay ve Gaziantep'e füze parçalarının isabet etmesiyle artan gerilim sonrası Millî Savunma Bakanlığı ve NATO, Patriot hava savunma sistemlerinin Malatya'ya konuşlandırılacağını açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde Almanya'dan gönderilen ilk bataryalar Malatya Erhaç Havalimanı'na ulaştı" dedi.

Sevkiyatı yapılan sistemlerin savunma teknolojisi açısından kritik önemine değinen A Haber muhabiri Barış Türel, "Patriot hava savunma sistemi; uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada etkili bir koruma sağlar. Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip olan sistem, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Türel ayrıca, sistemin mobil yapısı sayesinde farklı bölgelere kolaylıkla konuşlandırılabildiğini ve özellikle balistik füzelere karşı etkili olan PAC-3 füzeleriyle donatıldığını belirtti.

Türkiye'nin Patriot sistemleriyle geçmişine de değinen A Haber muhabiri Barış Türel, "Türkiye bu sistemlerle ilk kez 2003 yılındaki Irak Savaşı sonrasında tanıştı. Daha sonra 2013 yılında Suriye'deki iç savaşın etkisiyle ABD, Almanya ve Hollanda tarafından sınır hattına Patriot bataryaları konuşlandırıldı" dedi. Türel ayrıca, Adana'daki İncirlik Üssü'nde hâlihazırda NATO misyonu kapsamında İspanya'ya ait Patriot bataryalarının bulunduğunu hatırlatarak, '2015 yılında bazı ülkeler sistemlerini geri çekmiş olsa da bugün gelinen noktada İran'dan gelebilecek olası tehditlere karşı alınan bu önlem hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Patriot sisteminin çalışma prensibini de anlatan A Haber muhabiri Barış Türel, "Patriot sistemi; radar, kontrol merkezi, güç üniteleri, iletişim sistemleri ve araçlar üzerine monte edilen füze rampaları olmak üzere dört ana bileşenden oluşuyor" bilgisini paylaştı. Malatya'ya yönelik sevkiyatın devam edeceğini belirten Türel, "Türk hava sahasının güvenliğini artırmayı ve bölgedeki olası tehditlere karşı önlem almayı amaçlayan bu sevkiyat, NATO ile koordineli yürütülen önemli bir savunma hamlesi olarak öne çıkıyor" ifadeleriyle sözlerini tamamladı."

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ 8 MADDEDE MERAK EDİLENLER

1. Patriot sistemi nedir?
Patriot, uçaklara, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı kullanılan gelişmiş bir hava savunma sistemidir. ABD tarafından geliştirilen sistem, özellikle kritik bölgeleri hava saldırılarına karşı korumak amacıyla kullanılır.

2. Patriot sistemi ne işe yarar?
Patriot sistemi; düşman uçaklarını, seyir füzelerini ve balistik füzeleri tespit etmek, takip etmek ve imha etmek için kullanılır. Radar sistemi sayesinde hedefleri erken tespit ederek savunma sağlar.

3. Patriot'un menzili ne kadardır?
Patriot sisteminin menzili kullanılan füze tipine göre değişir. Genel olarak 70 ila 160 kilometre arasında etkili savunma sağlayabilir.

4. PAC-3 füzesi nedir?
PAC-3, Patriot sisteminin en gelişmiş füze türlerinden biridir. Özellikle balistik füzeleri doğrudan çarpma yöntemiyle imha etmek için tasarlanmıştır.

5. Patriot sistemi hangi parçalardan oluşur?
Patriot hava savunma sistemi temel olarak şu bileşenlerden oluşur:

. Radar sistemi

. Kontrol merkezi

. Güç ve iletişim üniteleri

Füze rampaları (lansman araçları)

6. Patriot sistemi mobil midir?
Evet. Patriot sistemi mobil bir savunma sistemidir. Araçlar üzerine kurulu olduğu için ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde taşınabilir ve konuşlandırılabilir.

7. Türkiye Patriot sistemi kullanıyor mu?
Türkiye geçmişte NATO kapsamında Patriot sistemlerini sınır bölgelerinde kullanmıştır. Zaman zaman müttefik ülkeler tarafından Türkiye'de konuşlandırılan Patriot bataryaları da olmuştur.

8. Patriot sistemi neden önemlidir?
Patriot sistemi, özellikle balistik füze tehditlerine karşı etkili savunma sağlaması nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Kritik şehirlerin, üslerin ve askeri bölgelerin korunmasında önemli rol oynar.

