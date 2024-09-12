12 Eylül 2024, Perşembe
Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?
Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan itibaren kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük Narin'in cesedinin ortaya çıkmasıyla birlikte sır perdesi de aralanmaya başladı. Bu korkunç cinayette itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri ise kan dondurdu. İşte minik Narin'in cinayetine dair son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:01