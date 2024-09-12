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Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan itibaren kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük Narin'in cesedinin ortaya çıkmasıyla birlikte sır perdesi de aralanmaya başladı. Bu korkunç cinayette itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri ise kan dondurdu. İşte minik Narin'in cinayetine dair son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:01
Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında bulundu. Küçük kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin çapraz sorguları devam ederken, aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve diğer aile bireylerinin de bulunduğu 22 kişi bugün adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili kilit isimlerden biri olan Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifade, cinayetle ilgili kritik ipuçlarını gün yüzüne çıkardı.

Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?

Nevzat Bahtiyar İtiraf Etti: "Cesedi Gömdüm"

Küçük Narin'in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, dün tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Cinayetin kilit isimlerinden biri olan Bahtiyar'ın, Narin'in amcası Salim Güran'ın da tutulduğu aynı cezaevine konulması dikkat çekti. Bahtiyar'ın verdiği ifadelerde, cinayet günü yaşanan olaylarla ilgili detaylar kan dondurucu nitelikte.

Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?

Narin'in Evinin Önünde Başlayan Korkunç Plan

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bahtiyar'ın ifadesindeki önemli detayları paylaştı. Bahtiyar, ifadesinde, Salim Güran'ın kendisini Arif Güran'ın bahçesine çağırdığını ve sonrasında yaşananları anlattı. Bahtiyar, "Salim Güran arabasıyla yanıma geldi, beni takip etmemi istedi. Aracın içinde battaniyeye sarılı bir çocuk gördüğümde, Salim bana 'Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm' dedi" ifadelerini kullanarak tehdit edildiğini öne sürdü.

Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?

Salim Güran'ın Yasak İlişkileri ve Cinayet Şüphesi

Bahtiyar'ın ifadesinde yer alan bir diğer çarpıcı detay ise Salim Güran'ın Tavşantepe Mahallesi'nde yasak ilişkiler yaşadığı iddiasıydı. Bahtiyar, mahallede Salim Güran'ın Narin'in annesi Yüksel Güran ve başka bir aile bireyiyle ilişki yaşadığı söylentilerinin dolaştığını belirtti. Bahtiyar, bu ilişkilerin açığa çıkması halinde Salim Güran'ın toplum içinde dışlanacağı ve bu nedenle küçük kızı öldürmüş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?

Cinayetin Olası Sebebi: Narin Bir Şeyler Görmüş Olabilir

Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ın cinayeti işleme sebebi olarak küçük Narin'in bir şeyler görmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bahtiyar, olay günü Salim'in ilk olarak Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerden seslendiğini belirtti ve Narin'in bu bölgede yasak bir ilişkiye tanık olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. "Narin, Kur'an kursundan dönerken patika yoldan geçip eve gitmek istemiş olabilir ve bu sırada ahırda bir şeyler görmüş olabilir," dedi.