Narin cinayetinde itiraflar: Narin neden öldürüldü, kim öldürdü?

Cinayetin Olası Sebebi: Narin Bir Şeyler Görmüş Olabilir

Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ın cinayeti işleme sebebi olarak küçük Narin'in bir şeyler görmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bahtiyar, olay günü Salim'in ilk olarak Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerden seslendiğini belirtti ve Narin'in bu bölgede yasak bir ilişkiye tanık olmuş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. "Narin, Kur'an kursundan dönerken patika yoldan geçip eve gitmek istemiş olabilir ve bu sırada ahırda bir şeyler görmüş olabilir," dedi.