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Müge Anlı'da aranan Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni detaylar! 'Tek başına yaşaması mümkün değil'
Müge Anlı'da aranan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği, cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle bölgede hissedilen sıcaklığın 11 dereceye düştüğü kaydedildi. Bu bilgileri değerlendiren Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, Müslüme'nin bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder" dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:28Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 16:46