Müge Anlı ortaya çıkarmıştı! Palu ailesinin korkunç ifadeleri
Palu ailesi Müge Anlı programının ardından Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 6 kişinin tutuklanarak cezaevinde gönderildiği Palu ailesi için hazırlanan iddianame kabul edildi. Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesinin korkunç ifadeleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 14:55
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın biri çocuk iki kişinin ölümü ve diğer birçok muamma ile gündeme gelen Palu ailesine ilişkin hazırladığı ve Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamesinde zanlıların detaylı ifadeleri de yer aldı.
İfadelerde baş fail Tuncer Ustael ile öldürülen Meryem'in annesi Hava Palu'nun birbiriyle çelişen ve karşılılıklı suçlamalar içeren beyanları dikkat çekiyor. İfadelerde olayların akışı ve gerçekleşmesine dair bugüne kadar bilinmeyen detaylar da yer alıyor.
"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELMEYE BAŞLADI" Kayınvalide Hava Palu'nun iddianamedeki ifadesi ise şöyle:
"Eşim (damad Ahmet Tanhal'ı öldürmekten) cezaevine girdikten sonra diğer damadım Tuncer bizimle ilgilenmeye başladı. O dönem evimize Tahnal ailesi tarafından zarar geleceğinden ve evin büyülü olduğundan evde kalmak istemedik. Satın aldığımız araç içerisinde yaşamaya başladık.
Bu dönemde Tuncer, kızım Meryem'i bilgileri ve saklandığımız yeri Tahnal ailesine söylediğini ve onlarla iş birliği içerisinde olduğunu düşündü. Kızıma 'cezalısın' diyerek gün içerisinde bir kez yemek verdi. Meryem ölmeden bir gün önce de damadım Tuncer'in Meryem'i dövdüğünü hatırlıyorum. Bu son dövmesinden sonra kızım Meryem hastalandı ve kendini bilmez hale geldi.
Aracın yanında otururken Meryem'den değişik sesler gelmeye başladı. Sağ tarafının üzerine doğru yere yığıldı. Ağzından köpükler gelmeye başladı. Kontrol ettik, öldüğünü anladık.