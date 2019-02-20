Müge Anlı ortaya çıkarmıştı! Palu ailesinin korkunç ifadeleri

Bu dönemde Tuncer, kızım Meryem'i bilgileri ve saklandığımız yeri Tahnal ailesine söylediğini ve onlarla iş birliği içerisinde olduğunu düşündü. Kızıma 'cezalısın' diyerek gün içerisinde bir kez yemek verdi. Meryem ölmeden bir gün önce de damadım Tuncer'in Meryem'i dövdüğünü hatırlıyorum. Bu son dövmesinden sonra kızım Meryem hastalandı ve kendini bilmez hale geldi.