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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Son sevgiliden korkunç plan

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Son sevgiliden korkunç plan

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayı araştırması için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguların ardından Büyükşen çiftinin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. JASAT Tim'lerinin başarısı sayesinde cinayet aydınlanırken, olayın detayları kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 18.07.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 06:49
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Son sevgiliden korkunç plan

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Son sevgiliden korkunç plan

''Öldürme olayının meydana geldiği 03 Eylül 2018 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ifadeler, yapılan teknik takip ile maktuller ve şüphelilere ait İMAJ kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayın meydana geldiği adresin karıştırılarak yanlış adreste bulunan eve girilerek gerçekleştirilmiş olduğu yönünde kuvvetli bilgi ve bulgulara ulaşılmış olup, soruşturma kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen 23 şüpheli hakkında 13 Temmuz 2021 Salı günü Konya İl ve İlçelerinde bulunan 18 adrese 116 personelin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, soruşturmanın genişletilmesiyle 25 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan adli aramalar neticesinde; 2 adet kar maskesi, 2 adet eldiven, 31 adet cep telefonu, 11 adet harici depolama cihazı, 8 adet av tüfeği, 3 adet bilgisayar, 42 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı ve 2 adet tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dijital materyaller Siber Suçlarla Mücadele Timleri tarafından incelenmiş olup, diğer suç delilleri ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek incelenmesi sağlanmıştır'' denildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Son sevgiliden korkunç plan

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri, teknik takip ve teknik incelemeler sonucu şüphelilerin, olayın meydana geldiği adresi karıştırarak yanlış adreste bulunan Büyükşen çiftini öldürdüklerinin tespit edildiği belirtildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Son sevgiliden korkunç plan

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ ARANIYOR
Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çifti cinayetinde kan donduran detaylar! Son sevgiliden korkunç plan

ŞÜPHELİLERİN EVİNDE KAR MASKESİ ELE GEÇİRİLDİ
Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Necla ve Metin Büyükşen çiftinin evlerinde öldürülmesiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca açıklama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalara; Jandarma Genel Komutanlığı'nın görevlendirdiği İstihbarat Komutanlığı Timi, JASAT Timi ve Siber Suçlarla Mücadele Timi'nin destek verdiği belirtildi. Şüphelilerin evinde kar maskesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: