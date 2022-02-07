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Haberler Galeri MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına katılmaya hazırlanan adaylar, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Henüz başvuru yapamayan adayalr ise başvuruların biteceği tarihi araştırmaya başladı. 2022 MSÜ takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022 11:06
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MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

MSÜ başvuru son gün ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ başvurularında son viraja girildi. Başvurularını tamamlayan adaylar, belirlenen tarihte sınava katılacak. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı MSÜ sınavına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

13 Ocak'ta başlayan başvurular 9 Şubat'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ sınav soru sayıları şu şekilde:

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MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER
Tarih: (5 Soru )
Coğrafya: (5 Soru )
Felsefe: (5 Soru )
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )
TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

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MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

FEN BİLİMLERİ

Fizik: (7 Soru )
Kimya: (7 Soru)
Biyoloji: (6 Soru)