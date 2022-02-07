MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...

MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına katılmaya hazırlanan adaylar, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Henüz başvuru yapamayan adayalr ise başvuruların biteceği tarihi araştırmaya başladı. 2022 MSÜ takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...