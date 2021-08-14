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Haberler Galeri MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MSB personel alımı ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, onlarca kadroya toplam 338 personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından alım yapılacak kadrolar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Unvanı, branşı, kadro sayısı, KPSS puan türü ve atamada tercih edilecek iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 15:15
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MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MSB sözleşmeli personel alımı ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli personel kadrolarına personel alımı yapılacak. Onlarca kadroya yapılacak personel alımının detayları belli oldu. MSB'ye yapılacak personel alım süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşuyor. Peki, 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

MSB 338 personel alımı için başvurular 11-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecek.

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MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

* Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

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MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

* Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

* Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

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MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MSB PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak.