MSB onlarca kadroya personel alıyor! 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...

MSB personel alımı ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, onlarca kadroya toplam 338 personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından alım yapılacak kadrolar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Unvanı, branşı, kadro sayısı, KPSS puan türü ve atamada tercih edilecek iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.08.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 15:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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