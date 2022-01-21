MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bedelli askerlik yerlerine çevrildi. Bu yıl bedelli er olarak silahaltına alınmak için geçtiğimiz yıl başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde MSB'den gelecek açıklamaları bekliyor. Bedelli askerlik yerleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...