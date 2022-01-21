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MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler bedelli askerlik yerlerine çevrildi. Bu yıl bedelli er olarak silahaltına alınmak için geçtiğimiz yıl başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde MSB'den gelecek açıklamaları bekliyor. Bedelli askerlik yerleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 17:28
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MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 bedelli er sevk duyurusu yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapan vatandaşlar askerlik yerlerini araştırmaya başladı. Bedelli er sınıflandırma sonuçları hakkında detayları görüntülemek isteyen yükümlüler, MSB'den yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?

2022 BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. MSB'den yapılan açıklamada, 2022 bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak Cuma tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Yükümlüler, 28 Ocak itibariyle askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

İşte 2022 sevk tarihleri:

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MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?

1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

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MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?

Sevk Tarihleri....Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

3.Şub.22..........02-03 Şubat 2022
3.Mar.22..........02-03 Mart 2022
31.Mar.22.........30-31 Mart 2022
12.May.22.........11-12 Mayıs 2022
9.Haz.22..........08-09 Haziran 2022
21.Tem.22.........20-21 Temmuz 2022
18.Ağu.22.........17-18 Ağustos 2022
15.Eyl.22.........14-15 Eylül 2022
13.Eki.22.........12-13 Ekim 2022
10.Kas.22.........09-10 Kasım 2022
8.Ara.22..........07-08 Aralık 2022

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MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?

3. Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.

4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,