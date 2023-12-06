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MOSSAD’ın olası operasyonunda Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber'de anlattı

MİT, Hamas liderlerine karşı suikast konusunda MOSSAD'ı uyardı. Şimdiye kadar MOSSAD'a hangi karşı operasyonlar yapıldı? Türkiye'nin hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş ve uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.12.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 18:38
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MOSSAD’ın olası operasyonunda Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de anlattı

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.

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MOSSAD’ın olası operasyonunda Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de anlattı

MİT'TEN UYARI

Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

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MOSSAD’ın olası operasyonunda Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de anlattı

MOSSAD'ın olası operasyonunda Türkiye'nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber'de anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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MOSSAD’ın olası operasyonunda Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de anlattı

Bu mesajı bu kadar aleni yapmaları istihbaratın kendi tabiatına aykırı. Bu kadar aleni olarak tehditvari ve ülke isimleri sayarak bunu yapıyorlarsa bir nevi gözdağı verme hedefindeler. Bunları cesaretlendiren başka şey var. Nazi avına çıkar gibi öyle bir yöntem uygulayacaklarını zannediyorlar. Dünyaya korkuyu salmaya çalışıyorlar.

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MOSSAD’ın olası operasyonunda Türkiye’nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber’de anlattı

BİTİRİRİZ DEMEK!

Eskiden MİT'in operasyonel tarafı yoktu. Geçmişte ciddi zaafiyetlerimiz oluyordu. Sonrasında tek çatı altında toplanınca istihbarat operasyonları yapıldı. Cumhurbaşkanımız bu İsrail'e Türkiye'de harekat yapmak öyle operasyon yapmaya müsade etmeyiz belini öyle bir kırarız ki bir daha ayağa kalkamazlar ifadesi o bel kırma bitiririz demek.