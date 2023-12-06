MOSSAD'ın olası operasyonunda Türkiye'nin karşı hamlesi ne olur? Emekli Albay ve Strateji Uzmanı İbrahim Keleş A Haber'de anlattı.

Bu mesajı bu kadar aleni yapmaları istihbaratın kendi tabiatına aykırı. Bu kadar aleni olarak tehditvari ve ülke isimleri sayarak bunu yapıyorlarsa bir nevi gözdağı verme hedefindeler. Bunları cesaretlendiren başka şey var. Nazi avına çıkar gibi öyle bir yöntem uygulayacaklarını zannediyorlar. Dünyaya korkuyu salmaya çalışıyorlar.