ANA SAYFA
Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız araçta kullanılması planlanan milli ve özgün hibrit roket motoru, ilk ateşlemesini yaptı. Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş.'de gerçekleştirilen testte hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te Ay misyonu hedefinin ilk ayağını başaracaklarına inandığını belirterek "Yani uzay aracımızı Ay ile buluşturacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" dedi.
Giriş Tarihi: 11.04.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 10:39
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16