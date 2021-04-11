Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat'ta Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ilan etti. Programın en dikkat çekici hedeflerinden biri, Ay misyonuydu. Türkiye, Ay misyonu ile kendi milli ve özgün teknolojilerini kullanarak Ay ile temas etmek istiyor. 2 ayaklı hedefe göre 2023'te insansız bir araç ile Ay'a sert iniş, 2028'de de yumuşak iniş gerçekleştirilecek.