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Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız araçta kullanılması planlanan milli ve özgün hibrit roket motoru, ilk ateşlemesini yaptı. Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş.'de gerçekleştirilen testte hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te Ay misyonu hedefinin ilk ayağını başaracaklarına inandığını belirterek "Yani uzay aracımızı Ay ile buluşturacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" dedi.

Giriş Tarihi: 11.04.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 10:39
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Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat'ta Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ilan etti. Programın en dikkat çekici hedeflerinden biri, Ay misyonuydu. Türkiye, Ay misyonu ile kendi milli ve özgün teknolojilerini kullanarak Ay ile temas etmek istiyor. 2 ayaklı hedefe göre 2023'te insansız bir araç ile Ay'a sert iniş, 2028'de de yumuşak iniş gerçekleştirilecek.

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Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

DELTA V'YE ZİYARET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla milli ve özgün hibrit roket motorları geliştiren Delta V'nin Şile'deki Roket Motoru Ateşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

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Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V'deki ziyaret bir toplantıyla başladı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Delta V Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten, TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu katıldı.

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Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Toplantıda, 2023'te Ay'a sert iniş yapması planlanan uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alınırken hibrit roket motorlarının ateşleme sistemleri, yüksek basınçlı kompozit tanklar, vana ve regülatör sistemleri detaylı olarak masaya yatırıldı.

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Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti

TARİHİ TEST

Heyet, toplantının sonunda roket motorları testlerinin yönetildiği komuta merkezine geçti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ateşleme için geri sayım başlatıldı. Bakan Varank'ın komutuyla, ilk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programı'nın 2023 yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.