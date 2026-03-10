Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü

Küresel çapta artan krizler ve savaş hamleleri, yerli ve milli savunma sanayiinin hayati önemini bir kez daha kanıtladı. A Haber'e konuşan uzmanlar, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyenin sadece askeri bir başarı değil, tam ilerleme yolunda atılmış ve kritik bir adım olduğunu vurguluyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki atılımlar, yalnızca askeri başarı değil, tam bağımsızlık yolunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yapılan operasyonlarda yerli teknolojilerin gücü, küresel krizler ve savaş hamleleri ışığında stratejik önemini kanıtlıyor.

ATEŞ ÇEMBERİNDE MİLLİ KALKAN

Bölgedeki istikrarsızlık ve savaş risklerine karşı Türkiye'nin kendi savunma sistemlerine sahip olabilmesine değinen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmmet Bahçekapılı, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinin ardından Türkiye'nin SİHA'ları ve hava savunma sistemleriyle gurur duyulacak bir yerde olduğunu belirtti.

MİLLİ SAVUNMADA TARİHİ ATILIM: TÜRKİYE HEM SAHADA HEM MASADA DAHA GÜÇLÜ AMBARGOLARIN ÖĞRETTİĞİ TARİHİ DERSİ

Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümü tarihi perspektifle değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İshak Turan, "1974 Barış Harekâtı'ndan sonra müttefiklerimizin uyguladığı askeri ambargoları gördük. Bugün ise kendi savunma kapasitemiz ve yüksek teknolojimizle her türlü tehdide karşı hazırız" dedi.

Turan, Türkiye'nin çevresinde "ateş çemberine" dikkat ederek, "Irak, Suriye, Ukrayna ve son olarak İran'da yaşananlar gösteriliyor ki; yüksek teknolojiye sahip kendi savunma kapasiteniz yoksa her türlü tehdide açık hale geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.