CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Küresel çapta artan krizler ve savaş hamleleri, yerli ve milli savunma sanayiinin hayati önemini bir kez daha kanıtladı. A Haber'e konuşan uzmanlar, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyenin sadece askeri bir başarı değil, tam ilerleme yolunda atılmış ve kritik bir adım olduğunu vurguluyor.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 1

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki atılımlar, yalnızca askeri başarı değil, tam bağımsızlık yolunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yapılan operasyonlarda yerli teknolojilerin gücü, küresel krizler ve savaş hamleleri ışığında stratejik önemini kanıtlıyor.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 2

ATEŞ ÇEMBERİNDE MİLLİ KALKAN
Bölgedeki istikrarsızlık ve savaş risklerine karşı Türkiye'nin kendi savunma sistemlerine sahip olabilmesine değinen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmmet Bahçekapılı, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik hamlelerinin ardından Türkiye'nin SİHA'ları ve hava savunma sistemleriyle gurur duyulacak bir yerde olduğunu belirtti.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 3

MİLLİ SAVUNMADA TARİHİ ATILIM: TÜRKİYE HEM SAHADA HEM MASADA DAHA GÜÇLÜ

AMBARGOLARIN ÖĞRETTİĞİ TARİHİ DERSİ
Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümü tarihi perspektifle değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İshak Turan, "1974 Barış Harekâtı'ndan sonra müttefiklerimizin uyguladığı askeri ambargoları gördük. Bugün ise kendi savunma kapasitemiz ve yüksek teknolojimizle her türlü tehdide karşı hazırız" dedi.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 4

Turan, Türkiye'nin çevresinde "ateş çemberine" dikkat ederek, "Irak, Suriye, Ukrayna ve son olarak İran'da yaşananlar gösteriliyor ki; yüksek teknolojiye sahip kendi savunma kapasiteniz yoksa her türlü tehdide açık hale geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 5

DENİZLERDE YENİ PERSPEKTİF: TCG ANADOLU VE SİHA GÜCÜ
Türkiye'nin denizlerdeki çaydırıcılığını artıran TCG Anadolu ve milli SİHA'lar, dünya savunma konseptinde yeni bir dönem başlattı.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 6

İshak Turan, "Bir uçak gemisi ve üzerinde konuşlandırılacak onlarca savaş uçağı için 100 milyar boyunca varan bütçeler gerekirken; TCG Anadolu üzerine yerleştirdiğiniz TB3'ler ile çok daha düşük maliyetle benzer bir etkiyi gösterebiliyorsunuz" cümleleriyle Türkiye'nin maliyet etkin ve yüksek teknolojili vizyonunu aktardı.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 7

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN VE GÖKYÜZÜNDE YENİ DÖNEM
İshak Turan, "KAAN muharip uçağımız yerli motorla uçtuğunda 5. nesil bir uçağın kullanımına sahip olacak. F-35 programı sürdürülen kısıtlamalara rağmen Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla savunma alanında devrim yapmaya devam ediyor" sözleriyle milli gücün geldiğini noktayı vurguladı.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 8

SAHADA TERÖRLE MÜCADELEDE YERLİ VE MİLLİ GÜÇ
Uzmanlar Suriye sınır hattı ve sınır ötesindeki terör unsurlarının temizlenmesinde yerli sistemlerin başrol oynadığı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha altını çizdi.

Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 9
Milli savunmada tarihi atılım: Türkiye hem sahada hem masada daha güçlü 10
Mobil uygulamalarımızı indirin