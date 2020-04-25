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Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
Son dakika... 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında önümüzdeki dönemlerde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ertelendiği bildirilmişti. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:40Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:46