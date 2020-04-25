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Haberler Galeri Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

Son dakika... 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında önümüzdeki dönemlerde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ertelendiği bildirilmişti. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:46
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Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

Son dakika... Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik hizmet süresi 1 uzatıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sonraki dönemlerde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ikinci duyuruya kadar ertelendi. Bu gelişmelerin ardından 2020 Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı araştırmaya başladı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

2000/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

2020 MAYIS CELP DUYURUSU

Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:

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Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.