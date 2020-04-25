Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?

Son dakika... Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik hizmet süresi 1 uzatıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sonraki dönemlerde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ikinci duyuruya kadar ertelendi. Bu gelişmelerin ardından 2020 Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı araştırmaya başladı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi? İşte konu ile ilgili detaylar...