Meslek liselerinde yeni dönem: Eğitimde gelecek vizyonu sahaya indi | Bakan Tekin detayları açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimde yeni dönemin detaylarını açıkladı. Yapay zekâdan siber güvenliğe uzanan yeni alanlarla öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına göre yetiştirileceğini belirten Tekin, "Artık ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz" dedi.
Meslek liselerinde ezber bozan dönüşüm başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Artık ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz" diyerek meslek liselerinde sektör odaklı yeni dönemin başladığını açıkladı. Yapay zekâdan siber güvenliğe kadar birçok yeni alan gençlere açılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilerle bir araya geldi.
Mesleki eğitimin Türkiye'nin milli geliri ve demokratikleşme süreci için "can alıcı" bir nokta olduğunu vurgulayan Tekin, çıraklık eğitiminden dijital simülasyonlara kadar pek çok alanda yürütülen yeni stratejileri paylaştı.
Bakan Tekin, "Meslek liseleri geçmişte katsayı engeliyle büyük darbe aldı. 28 Şubat'ta öğrenci sayısı yarı yarıya azalan bir gruptan bahsediyoruz. 2010'da bu mağduriyetin giderilmesi demokratikleşme açısından kritikti. En kalabalık ortaöğretim birimiz mesleki ve teknik eğitim. Bugün meslek liselerimiz yeniden eski itibarını kazandı, kayıt yaptıran her 100 öğrenciden 41'ü meslek liselerini tercih ediyor." dedi.
"SİBER GÜVENLİK, YAPAY ZEKÂ, ENDÜSTRİYEL KALİTE KONTROL, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ..."
Bakan Tekin devamında, "İvedik OSB'nin içerisinde ne tür yetişmiş elemana ihtiyaç var, hangi formatta, hangi formasyonda yetişmiş olmasına ihtiyaç varsa sektörle beraber karar verelim dedik. Sektörde çalışan mühendisler okullarımızda ders veriyor.
Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, Endüstriyel Kalite Kontrol, Havacılık ve Uzay Teknolojisi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarını açtık, açmaya devam edeceğiz. Biz ara eleman demiyoruz artık, aranan eleman diyoruz. Sektörün bu anlamda ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların branşlarını bizimle gelip paylaşırlarsa ihtiyaç duydukları yetkinlikteki kişileri beraber yetiştiririz." ifadelerini kullandı.
"ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Öğrencilerin güvenliği kırmızı çizgimiz. 2024 yılında öğrencilerimizin işletmede uygulamalı eğitim yaptığı 253 bin işletme denetlendi, 23 bin 252 işletmenin uygunsuz olduğu gerekçesiyle sözleşmeleri feshedildi.
Kazaları minimize etmek için her öğrencimize bir koordinatör öğretmen atadık ve mobil takip sistemini devreye aldık.