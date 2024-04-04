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Haberler Galeri MEB'den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

MEB'den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimi, öğrenciler ve aileleri için önemli bir dönemi müjdeliyor. Bu takvim, ikinci ara tatilin ve Ramazan Bayramı'nın benzer tarihlerde denk gelmesiyle, öğrencilere ve ailelerine uzun ve özel bir dinlenme ve birlikte zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:52
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MEB’den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Öğrenciler için yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından keyifli bir tatil dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, nisan ayında öğrenciler 2 kez tatil yapacaklar. Bu tatil dönemleri, öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de farklı aktivitelerle zaman geçirmeleri için değerli bir fırsat sunuyor.

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MEB’den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Nisan Ayında Uzun Tatil:

5 Nisan Cuma günü başlayacak ve 9 gün sürecek olan ara tatilin ardından, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile birlikte öğrenciler toplamda 10 gün tatil yapacaklar.

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MEB’den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Haftada Bir Gün Oyun Günü:

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir beklenen müfredat değişikliğinin ilk adımını atarak haftada bir gün okullarda ders işlenmeyeceğini duyurdu.

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MEB’den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Öğrenciler İçin Özel Zaman:

Bu yeni uygulama kapsamında, haftanın bir günü artık "oyun günü" olarak belirlenecek. Öğrencilere dersler yerine oyunlar, grup etkinlikleri ve sosyal faaliyetler için zaman ayrılacak.

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MEB’den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Uygulamanın temel hedefi, öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemektir.