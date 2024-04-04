HaberlerGaleriMEB'den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...
MEB'den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimi, öğrenciler ve aileleri için önemli bir dönemi müjdeliyor. Bu takvim, ikinci ara tatilin ve Ramazan Bayramı'nın benzer tarihlerde denk gelmesiyle, öğrencilere ve ailelerine uzun ve özel bir dinlenme ve birlikte zaman geçirme fırsatı sunuyor.
Giriş Tarihi: 04.04.2024 07:51Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:52