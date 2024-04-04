MEB’den Öğrencilere Erken Tatil Müjdesi! 10 Gün Ders İşlenmeyecek: Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Öğrenciler için yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından keyifli bir tatil dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, nisan ayında öğrenciler 2 kez tatil yapacaklar. Bu tatil dönemleri, öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de farklı aktivitelerle zaman geçirmeleri için değerli bir fırsat sunuyor.