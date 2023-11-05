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Haberler Galeri MEB'den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...

MEB'den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...

Kasım ara tatili, 13-17 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak ve hafta sonunu da içerecek şekilde 9 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Ancak, ara tatilin hemen öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özellikle öğretmenleri ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. İşte, MEB son duyurular...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 22:56
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MEB’den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...

Kasım ara tatili yaklaşıyor, milyonlarca öğrenci ve öğretmen 9 günlük bir tatilin keyfini çıkaracak. Ancak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl için önemli bir değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB’den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...

MEB AÇIKLADI! ONLİNE YAPILACAK!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım öğretmen seminer programı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasım ayında yapılacak ara tatillerde öğretmenlerin okullarına gitmesine gerek olmayacağını ve seminerlerin online yapılacağını duyurdu.

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MEB’den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...

''Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

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MEB’den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar.

Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.''

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MEB’den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...

İLK ARA TATİL TARİHİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.