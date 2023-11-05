05 Kasım 2023, Pazar
MEB'den ara tatile 2 hafta kala flaş karar! Bu sene kaldırıldı: Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 9-12. sınıflar etkilenecek...
Kasım ara tatili, 13-17 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak ve hafta sonunu da içerecek şekilde 9 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Ancak, ara tatilin hemen öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özellikle öğretmenleri ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. İşte, MEB son duyurular...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 22:56
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