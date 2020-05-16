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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okulların açılacağı tarih merakla beklenirken normalleşme takvimi sürecinde detaylar ortaya çıktı. 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine başlayan öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 14:02
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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrencinin ve velilerinin merakla araştırdığı okulların açılma tarihi belli oldu. Koronavirüs salgınının birinci döneminde büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme için çalışmalar sürüyor. AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla birlikte bazı işletmelerin de hangi tarihte açılacağı belli oldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de okulların hangi tarihte açılacağıydı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu da uygun görürse ve bu iyileşme sürerse okulları 1 Haziran'dan itibaren açacakları mesajını vermişti. Haziranın ilk haftası, lise ve üniversite sınavına girecek olan 8 ve 12'nci sınıflar ile bağımsız anaokulu ve kreşler açılışa hazırlanıyor. Haziranın ikinci yarısında ise tüm kademelere 'telafi eğitimi' için okullar açılacak.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'nın yazısına göre pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleriyle, sınıfla buluşturarak biraz olsun rahatlatmak hedefleniyor.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

OKULA DEVAM ZORUNLU DEĞİL
Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4'üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.

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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor.