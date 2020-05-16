MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrencinin ve velilerinin merakla araştırdığı okulların açılma tarihi belli oldu. Koronavirüs salgınının birinci döneminde büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme için çalışmalar sürüyor. AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılmasıyla birlikte bazı işletmelerin de hangi tarihte açılacağı belli oldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de okulların hangi tarihte açılacağıydı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...