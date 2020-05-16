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MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...
MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okulların açılacağı tarih merakla beklenirken normalleşme takvimi sürecinde detaylar ortaya çıktı. 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine başlayan öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...
Giriş Tarihi: 16.05.2020 13:53Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 14:02