MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?

Son dakika haberi... Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin karneler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte karnelerin nasıl alınacağı merak ediliyordu. MEB'in duyurusu ile birlikt bu sorular yanıt buldu. Peki, karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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