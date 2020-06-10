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Haberler Galeri MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?

MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?

Son dakika haberi... Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin karneler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte karnelerin nasıl alınacağı merak ediliyordu. MEB'in duyurusu ile birlikt bu sorular yanıt buldu. Peki, karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:49
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MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Karneler nasıl olacak? Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafınan karneler ve diplomalar ile ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Genelgede, liselerde sınıf geçme, sorumluluk sınavları, karne, yurt dışı öğrencilerle ilgili tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirildi. Peki, karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak? İşte merak edilenn soruların yanıtı...

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MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?

KARNELER VE DİPLOMALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak.

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MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?

Salgın nedeniyle ikinci dönemde yurt dışından dönmüş olanlardan denklik belgelerini temin edenler, birinci ve ikinci dönem puanlarının bulunmaması esas alınarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bütün derslerden başarılı sayılacak.

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MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

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MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.